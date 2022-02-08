مجلس الوزراء : وزير الخارجية يحظي بالتقدير والثقة من سمو الأمير وسمو ولي العهد

المجلس يستعرض مستجدات الوضع الصحي: يشهد انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الإصابات اليومية وارتفاعاً في أعداد المتعافين

‏دعا المواطنين والمقيمين إلى الاستمرار في أخذ الحيطة والحذر وضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وعدم التهاون

تكليف ⁧‫"الأبحاث‬⁩ " بتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بتأسيس شركة لتسويق الابتكارات العلمية و التنسيق مع ⁧الفتوى والتشريع‬⁩ لتحديد الأداة القانونية المناسبة لتأسيس الشركة وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر

⁩وزير المالية قدم شرحا حول تحديات السيولة لتذليل كل ما تواجهه القضية الإسكانية ووضع الحلول المستدامة لمعالجة أزمة التمويل الإسكاني



مريم بندق

أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالجهود المتميزة والدؤوبة لوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في مجال عمله ودوره المشهود في خدمة الكويت وتفانيه لتقوية علاقات الشراكة والصداقة بين الكويت ودول العالم لتعزيز مكانتها خليجيا وعربيا وعالميا.

وأضاف المجلس انه مع التسليم بأن الاستجواب حق دستوري للنائب يكفله الدستور، فإنه يؤكد حرص الحكومة على مؤازرة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ودعمه والتضامن معه لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري في خدمة الوطن والمواطنين، متمنيا له التوفيق والسداد.

هذا، وكشفت مصادر حكومية مطلعة، في تصريحات خاصة، عن ان قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن تكويت الوظائف الحكومية سيكتمل في أغسطس المقبل.

وأوضحــت المصــادر ان القرار سيكمل تكويت الوظائف الحكومية ما عدا المعلمين والأطباء والوظائــف الخـــدماتيــة بالنسب نفسها التي نص عليها قرار مجلس الخدمة المدنية.

واطلع المجلس على العرض المرئي بشأن تحديات السيولة والحلول المستدامة لأزمة التمويل الإسكاني، وقد استمع في هذا الصدد إلى شرح قدمه وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، الذي أكد على أهمية هذا الموضوع كونه يحظى باهتمام الحكومة للقضية الإسكانية.

مجلس الوزراء وافق علي استئناف دوام الطلبة 6 مارس

وافق مجلس الوزراء علي مطالبة وزارة التربية بتأجيل دوام الطلبة لجميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الثاني علي ان يستأنف الدوام رسميا 6 مارس المقبل بدلا من الأحد المقبل.

استمرار الترصد الوبائي لرصد نقاط تفشي المتحورات مبكراً لتحقيق أقصى انخفاض في أعداد المصابين

طمأنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" إلى عمل كبير وجهود مضاعفة تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة الصحة بهدف تحقيق أقصى انخفاض في أعداد المصابين بـ"كورونا"، لافتة إلى استمرار جهود الترصد الوبائي لرصد أي نقاط تفش للڤيروسات المتحورة مبكرا ، مثمنة حرص المواطنين والمقيمين ومعظم أصحاب المرافق التجارية والغذائية ومسؤولي المجمعات التجارية على تطبيق الاشتراطات الصحية.



وأكدت المصادر أن المنظومة الصحية متماسكة وقادرة على التصدي لأي متحورات وفي الوقت نفسه مستمرة في تقديم رعاية صحية متكاملة لجميع الحالات المرضية.

تطعيم أكثر من 85% من المواطنين والمقيمين بجرعتين من لقاح كورونا يمهد لتخفيف بعض القيود .. لاحقاً

أكدت مصادر صحية في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ان تطعيم أكثر من 85 % من المواطنين والمقيمين بجرعتين من لقاح كورونا يطمئن ويمهد الطريق نسبيا لتخفيف بعض القيود ولكن بحذر وبعد انخفاض أعداد الإصابات الحالية.

"أمامية الصحة" شملت 1370 موظفا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المتعاقد معهم رسمياً

حسب البيانات الرسمية، تم شمول 1370 موظفا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المتعاقد رسميا معهم بموافقة ديوان الخدمة بمكافأة الصفوف الأمامية.

في الوقت نفسه، أعلن ديوان الخدمة المدنية، انه لا صحة لما نشر حول حجب المكافأة عنهم.

مجلس الوزراء يحسم توقيت عودة الطلبة للمدارس في الفصل الدراسي الثاني في ضوء مطالبة بتأجيل الدوام إلى ما بعد عطلة الأعياد الوطنية والإبقاء على نظام المجموعتين مع استمرار التعليم عن بُعد

يحسم مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ، توقيت عودة الطلبة للمدارس في الفصل الدراسي الثاني والمقرر من قبل وزارة التربية الأحد المقبل 13 الجاري ، حيث توجد مطالبة بتأجيل دوام الطلبة حتى نهاية عطلة الأعياد الوطنية والإبقاء على نظام المجموعتين مع استمرار التعليم عن بُعد.

"العدل": أرشفة إلكترونية لأكثر من 13 مليونا و700 ألف ورقة قضائية خلال 2021 موزعة على 21 إدارة من بينها محاكم التمييز والاستئناف والكلية والأسرة والتحكيم القضائي والتسجيل العقاري وغيرها حسب الإحصائية المنشورة

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" ان أحد إنجازات وزارة العدل للعام 2021 ان الوزارة تمكنت من زيادة الانتاجية الإجمالية لمستخدمي نظام الأرشيف الالكتروني( الامج ) بادارات وزارة العدل لسنة 2021 للأوراق القضائية.

وأوضحت المصادر انه حسب احصائية رسمية - حصلت "الأنباء" على نسخة منها - ان " العدل " نجحت في ادخال أكثر من 13 مليونا و700 ألف ورقة قضائية في نظام الأرشفة الالكترونية موزعة على 21 ادارة من بينها محاكم التمييز والاستئناف والكلية والأسرة والتحكيم القضائي والتسجيل العقاري وغيرها حسب الاحصائية التالية :





تعزية ملك المغرب بوفاة الطفل ريان

بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة لوفاة الطفل ريان الذي توفي إثر سقوطه في إحدى الآبار بمدينة شفشاون مؤخرا، مثمنا ما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة في محاولات إنقاذه، سائلا المولى عز وجل أن يرحمه بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفيما يلي بيان مجلس الوزراء:-



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:



رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بعودة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحفظه بكريم عنايته ورعايته.



ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع في هذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم بتاريخ 1/2/2022 من العضو شعيب المويزري والموجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، عملا بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.



وقد استعرض مجلس الوزراء المحاور الأربعة الواردة بصحيفة الاستجواب، واستمع في هذا الصدد إلى شرح قدمه وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول فحوى الاستجواب وحيثياته وجميع النقاط التي وردت فيه، موضحا كل الحقائق والبيانات المتعلقة بالمحاور الأربعة.



وقد أكد مجلس الوزراء على التقدير والثقة اللذين يحظيان بهما وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من قبل صاحب السمو وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، ومجلس الوزراء إذ يشيد بالجهود المتميزة والدؤوبة في مجال عمله ودوره المشهود في خدمة الكويت وتفانيه لتقوية علاقات الشراكة والصداقة بين الكويت ودول العالم لتعزيز مكانتها خليجيا وعربيا وعالميا، ومع التسليم بأن الاستجواب حق دستوري للنائب يكفله الدستور، ويؤكد حرص الحكومة على مؤازرة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ودعمه والتضامن معه لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري في خدمة الوطن والمواطنين، متمنيا له التوفيق والسداد.



ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الصحة بالإنابة فهد الشريعان حول آخر مستجدات وتطورات الوضع الصحي في البلاد، والذي بدأ يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية وارتفاعا في أعداد المتعافين ولله الحمد.



وقد دعا مجلس الوزراء كل المواطنين والمقيمين إلى الاستمرار في أخذ الحيطة والحذر وضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وعدم التهاون، وذلك للحد من انتشار الوباء.



هذا، واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن تحديات السيولة والحلول المستدامة لأزمة التمويل الإسكاني، وقد استمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، الذي أكد على أهمية هذا الموضوع كونه يحظى باهتمام الحكومة للقضية الإسكانية.



وقد أشاد مجلس الوزراء بالمرئيات الواردة بالعرض المرئي التي تهدف إلى تذليل كل ما تواجهه القضية الإسكانية ووضع الحلول المستدامة لمعالجة أزمة التمويل الإسكاني.



ثم استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن مقترح معهد الكويت للأبحاث العلمية بتأسيس شركة لإنتاج وتسويق ابتكارتها العلمية، وقرر مجلس الوزراء تكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية بتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بتأسيس شركة واحدة تقوم بإنتاج وتسويق كل ابتكارتها العلمية، والتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتحديد الأداة القانونية المناسبة لتأسيس الشركة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهرين من تاريخه.