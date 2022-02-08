أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس أمس قرارا بإيقاف إصدار تراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي إيقافا مؤقتا ولمدة 3 أشهر حتى نهاية مايو المقبل.



وجاء قرار الوزيرة الفارس بناء على تزايد الشكاوى الواردة بخصوص ما قد يسببه ترخيص مثل هذه الأنشطة في المناطق السكنية من إزعاج لسكان وقاطني تلك المناطق، علاوة على توجه الوزيرة لطلب دراسة فنية من قبل الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت لإيجاد بدائل للجهات الرياضية كفرص استثمارية تحقق عوائد مالية للرياضة الكويتية.