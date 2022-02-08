ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات الإنتاج.. يقفزان بإيرادات النفط الخام إلى 11.7 مليار دينار

23.1 مليار دينار مصروفات «مؤسسة البترول».. مسجلة أعلى مستوى في 3 سنوات منذ 2018

470.7 مليون دينار إيرادات «المحفظة الاستثمارية» خلال السنة المالية المقبلة بارتفاع 120.1 مليوناً

58.5 مليار دينار إيرادات فعلية حققتها «البترول» في 3 سنوات.. مقابل مصروفات بـ 57.2 مليار دينار



أحمد مغربي



انعكست الأسعار القياسية التي حققتها أسعار النفط والتي بلغت مستوى يزيد على 90 دولارا للبرميل إيجابا على وضع الميزانية العامة لمؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية المقبلة 2022/2023، حيث كشفت ارقام الميزانية الجديدة، التي حصلت عليها «الأنباء»، عن ان «مؤسسة البترول» تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 23.93 مليار دينار في السنة المالية 2022/2023 وذلك بقفزة قياسية عن إيرادات العام المالي الحالي والمعتمدة عند 15.99 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 49.6% أي بنحو 8 مليارات دينار.



ووفقا لأرقام ميزانية «مؤسسة البترول» الجديدة والتي ستبدأ في شهر أبريل المقبل، فإن مصروفات «البترول» وشركاتها التابعة قفزت خلال السنة المالية المقبلة 2022/2023 بنسبة 49.6% لتبلغ 23.10 مليار دينار مقارنة بمصروفات بلغت 15.44 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية 2021/2022، وبناء على المصروفات والإيرادات فإن «البترول» تتوقع تحقيق ارباح صافية تقدر بنحو 822.9 مليون دينار مقارنة بأرباح مقدرة بنحو 552.9 مليون دينار أي بارتفاع تبلغ نسبته 49%.



وفي تفاصيل إيرادات «مؤسسة البترول» خلال السنة المالية المقبلة فإن إيرادات النفط الخام تقدر بقيمة 11.74 مليار دينار وذلك بقفزة كبيرة عن العام المالي الحالي والذي قدرت فيه البترول إيرادات النفط الخام بقيمة 6.49 مليارات دينار، اي بزيادة تقدر بنحو 80.8% ما يعادل 5.2 مليارات دينار، وشهدت المنتجات البترولية زيادة بقيمة 2.23 مليار دينار لتبلغ 9.4 مليارات دينار خلال السنة المالية المقبلة مقارنة بنحو 7.1 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية.



أما إيرادات الغاز والغازات المسالة فتبلغ إيراداتها نحو 2.2 مليار دينار، وذلك بارتفاعات كبيرة عن السنة المالية الحالية بقيمة 337.2 مليون دينار، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار النفط وتحسن أسعار المنتجات البترولية والغاز المسال وتغير السعر التأشيري في الميزانية المقبلة عن السنة الحالية والذي تم بناؤه على 65 دولارا للبرميل مقارنة بـ 45 دولارا للعام المقبل.



وفي مقابل ذلك تتوقع ميزانية «البترول» ان يرتفع عائد محفظة الاستثمار والمسجلة في الميزانية تحت بند «إيرادات أخرى» لتبلغ 470.71 مليون دينار خلال العام المالي المقبل مقارنة بـ 350.55 مليون دينار، وذلك بزيادة قدرها 120.16 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 34%، ويعود ذلك في الأساس إلى توقعات ارتفاع الفائدة الأميركية بحلول مارس المقبل وتحسن مناخ الاستثمار العالمي وعوائد السندات والأسواق العالمية.



إيرادات فعلية



وتظهر بيانات «مؤسسة البترول» ان الإيرادات الفعلية التي حققتها المؤسسة خلال 3 سنوات مالية هي 2018/2019 و2019/2020 و2020/2021 بلغت 58.5 مليار دينار، ويتضح ان إيرادات النفط الخام تشكل الايراد الأكبر لمؤسسة البترول حيث بلغت ايراداته نحو 38.75 مليار دينار، تلته إيرادات المنتجات البترولية بقيمة 14 مليار دينار، فيما حققت المحفظة المالية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والتي تسجل في الميزانية العامة للمؤسسة تحت إيرادات أخرى فإنها حققت إيرادات فعلية في السنوات الثلاث الماضية بلغت 689.6 مليون دينار.



وعند تحليل مصروفات «مؤسسة البترول» خلال السنة المالية المقبلة 2022/2023 نجد أن بند التكاليف المباشرة المتغيرة تبلغ 21.28 مليار دينار بزيادة قدرها 7.7 مليارات دينار عن السنة المالية الحالية والبالغة 13.4 مليار دينار، في حين ارتفعت مصروفات التشغيل الى 4.2 مليارات دينار مقارنة بـ 4.1 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية، وعند طرح المصروفات المستردة من الدولة والبالغة 2.54 مليار دينار من إجمالي مصروفات التشغيل (المقدرة بـ 4.2 مليارات دينار) يصبح صافي مصروفات التشغيل 1.7 مليار دينار.



وتكشف بيانات «البترول» عن ان مصروفاتها الفعلية خلال السنوات الثلاث الماضية 2018/2019 و2019/2020 و2020/2021 قد بلغت 57.2 مليار دينار.



وأظهرت ميزانية «مؤسسة البترول» للسنة المقبلة ان نتائج أعمالها الفعلية عن السنة المالية 2019/2020 قد حققت أرباحا صافية بمبلغ 395.5 مليون دينار وفي السنة المالية 2018/2019 حققت أرباحا بقيمة 878.6 مليون دينار وفي السنة المالية 2017/2018 حققت فيها «البترول» أرباحا صافية تبلغ 1.9 مليار دينار، وفي السنة المالية 2020/2021 حققت أرباحا صافية بلغت 94.4 مليون دينار.



وتاريخيا، تعتبر إيرادات «مؤسسة البترول» المقدرة للعام المالي المقبل هي الأعلى على الاطلاق خلال الثلاثة الأعوام الماضية، إذ حققت «البترول» أعلى إيرادات فعلية في السنة المالية 2018/2019 عندما حققت 24.2 مليار دينار لتشهد بعد ذلك انخفاضا الى مستوى 20.7 مليار دينار في السنة المالية 2019/2020 بعد الانخفاضات الحادة التي تعرضت لها أسواق النفط.



وعلى جانب المصروفات فإن الفعلي منها قد بلغ 20.3 مليار دينار في السنة المالية 2019/2020 لتنخفض خلال السنة المالية الحالية 2021/2022 على 15.44 مليار دينار لتعود وترتفع المصروفات المقدرة في الميزانية المقبلة الى 23.1 مليار دينار.



وإجمالا فإن أسس تقدير الإيرادات النفطية للميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 2022/2023 تم بناؤه على أساس حجم انتاج مرتفع يبلغ 2.730 مليون برميل مقارنة بإنتاج يبلغ 2.425 مليون برميل خلال السنة المالية الحالية، بسعر برميل يقدر بـ65 دولارا مقارنة بسعر برميل يبلغ 45 دولارا خلال السنة الحالية، وسعر صرف 304 فلوس للدولار بواقع 365 يوما في السنة وتبلغ إيرادات الغاز 283.4 مليون دينار مقارنة بـ185.4 مليون دينار، وتبلغ تكاليف الإنتاج 3.23 مليارات دينار مقارنة بـ3.1 مليارات دينار، علما أن تكاليف الإنتاج شهدت زيادة بنحو 2%.