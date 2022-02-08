أعلنت شركة الكويت للتأمين عن المشاركة في مهرجان نادي بورشه الكويت للمرة الأولى، والذي انعقد في 4 فبراير في حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس نوادي بورشه منذ عام 1952 وهو يعد أكبر مهرجان لسيارات بورشه في الكويت، برعاية وحضور السفير الألماني لدى الكويت.



وتميز المهرجان بكونه تجمعا فريدا من نوعه لأكبر تجمع لسيارات بورشه في الكويت على الإطلاق، استعرض من خلاله أكثر من 70 موديلا من سيارات بورشه المتوافر في الكويت، وتخلل المهرجان فعالية سباق تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط بنظام معتمد من قسم السباقات في شركة بورشه، وفعالية أجمل سياره بورشه.

كما تميز أيضا بكونه فرصة لمشاهدة تطور بورشه باعتبارها شركة للسيارات الرياضية الفاخرة ومنافسا رفيع المستوى في سباقات السيارات.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة الكويت للتأمين سامي شريف، ان شركة الكويت للتأمين تعتز بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات والمناسبات المميزة، كما قدمت شركة الكويت للتأمين للفائز عبدالله المحميد جائزة القيادة الآمنة بسيارته بورشه توربو997 موديل 2007، لتسليط الضوء على زيادة الوعي بالقيادة المسؤولة والآمنة، إيمانا منها بأهمية دعم مواهب الشباب الكويتي.



وعن مشاركتها لهذا المهرجان، أضاف شريف: ما يهمنا كشركة تأمين هو صورة العلامة التجارية في عقول وقلوب الناس لاسيما جيل الشباب، فمنذ العام 1960 ونحن نحرص على سلامة عملائنا وتوفير وسائل الراحة لهم وتلبية احتياجاتهم من خلال البرامج التأمينية المميزة والتغطيات الإضافية على تأمين السيارات الشامل وجميع المنتجات التأمينية التي عرضتها الشركة في الركن الخاص بها بالمهرجان.