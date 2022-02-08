أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق 17 وجهة جديدة، إضافة إلى 40 وجهة حالية لتكون عدد وجهاتها 57 وجهة، وذلك اعتبارا من مايو المقبل، حيث ستقوم الشركة بتشغيل رحلات جديدة من الكويت إلى ملقا وموسكو وسراييفو ونيس وصلالة وشرم الشيخ وسوهاج واسكندرية وميكانوس وبودروم وطرابزون وفيينا ومدريد وكازابلانكا ومانشستر وكتمندو وكوالالمبور.

وفي هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن تشغيل 17 وجهة جديدة لربط الكويت بالعالم، حيث يأتي ذلك في إطار استعدادات الشركة لموسم الصيف والذي سيشهد انتعاشا ملحوظا في حركة السفر حول العالم إضافة إلى ان الخطوط الجوية الكويتية قامت باختيار وجهات متنوعة تعد من أهم الوجهات التي تركز عليها الشركة نظرا لارتفاع الطلب عليها من قبل مسافرينا الأعزاء من كل الشرائح سواء بقصد السياحة أو الأعمال أو التعليم.



وأضاف: يأتي ذلك أيضا ضمن مساعي الخطوط الجوية الكويتية الدؤوبة لمنح المسافرين على متن طائراتها خيارات مباشرة أوسع وتلبية لاحتياجاتهم في السفر وتوفير وتقديم خدمة أفضل لهم من خلال إطلاق وجهات جديدة وخدمات متنوعة.

واختتم تصريحه قائلا: تؤكد الخطوط الجوية الكويتية على أنها لا تألو جهدا في الاهتمام نحو الوصول لأفضل مستويات التميز بالخدمات التي تقدمها الشركة لمسافريها الكرام علاوة على ذلك تحسين وتطوير كل الخدمات لتواكب أحدث ما يقدمه قطاع الطيران حول العالم ولتحقيق أهدافها المرجوة وتقديم أفضل الحلول للعملاء الأعزاء.