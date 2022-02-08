في إطار سعيه المتواصل لتعزيز خدماته المصرفية وتطوير منتجاته بما يتناسب مع متطلبات عملائه باختلاف شرائحهم وتقديم قيمة مضافة ترتقي بتجربتهم المصرفية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إضافة مجموعة حصرية من خدمات المساعد الشخصي (أو الـ concierge) لشريحة عملاء Black المميزين، وذلك بالتعاون مع شركة «Peacock» الإقليمية، المعروفة بمستوى وفخامة خدامتها، والتي ستقوم من خلال هذه الشراكة بتوفير مساعدة شخصية لشريحة عملاء Black تكون تحت تصرفهم في أي وقت.



وفي معرض حديثه عن هذه الإضافة الجديدة لخدمات شريحة عملاء Black، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد - رئيس الخدمات المصرفية المتميزة، فيصل الشويرد: ان نهجنا المتبع في تطوير الخدمات والمنتجات يرتكز بشكل رئيسي على العميل وعلى تلبية مختلف احتياجاته، فقد قمنا بعقد تلك الشراكة مع شركة Peacock المعروفة إقليميا والمتخصصة في تقديم خدمات المساعدة الشخصية على أرقى مستوى.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة Peacock Concierge، حسن السويدي: أشعر بالاعتزاز بانضمام KIB على قائمة عملائنا من البنوك المحلية في الكويت، وهي تعد إضافة مميزة لمجموعتنا، حيث إننا أصبحنا مسؤولين عن تقديم الكونسيرغ وخدمات الرفاهية والمساعد الشخصي من أجل توفير الراحة للنخبة من عملاء البنك.



كذلك، أكد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي، أن البنك مستمر في إطلاق أرقى الخدمات والمنتجات التي تمنح عملاءه من جميع الشرائح، التجربة البنكية الاستثنائية التي يستحقونها، مشيرا إلى مجموعة الخدمات المساندة والإضافية التي يبتكرها لهم، والتي تمنحهم قيمة مضافة تعزز من هذه التجربة وتنتقل بها إلى مستوى آخر من الرفاهية في حياتهم اليومية والراحة والسهولة في تعاملاتهم المصرفية.



وفي إضافة منه، أوضح نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، مصعب الشعلان، أن KIB لطالما حرص على اختيار أفضل الشركاء ومزودي الخدمات العالميين لتطوير باقة منتجاته وخدماته بما يرتقى لمستوى عملائه ويعكس مكانة البنك وريادته ضمن القطاع المصرفي، محليا وعالميا.