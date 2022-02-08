أعلنت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (الشايع والصقر) الوكيل المعتمد لسيارات بيجو في الكويت، عن إطلاق أحدث عروضها الترويجية في 360 مول، وذلك اعتبارا من 9 فبراير الجاري، حيث سيتمكن العملاء من تجربة طرازات بيجو والتعرف على التكنولوجيا والأناقة والراحة المطلقة.



وبهذه المناسبة، صرح آشيش تاندون المدير العام لشركة كايكو الشايع والصقر: يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لعرض أحدث موديلات بيجو ذات التقنيات المتطورة في 360 مول.



من جانبه، قال عيسى عبدالله، مدير التسويق لدى كايكو: العديد من العملاء ومن سبق لهم تجربة بيجو أشادوا بسلاسة قيادتها وتميزها وتصميمها العام، ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لعرض موديلات بيجو في مكان مميز للغاية مثل 360 مول لنكون أقرب من عملائنا.