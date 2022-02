في خطوة نوعية جديدة تعكس تميز جامعة الشرق الأوسط الأمريكية وثقة المؤسسات الأكاديمية العالمية بها ومستوى خريجيها ومؤهلاتهم، وقعت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM وجامعة بابسون BABSON في الولايات المتحدة الأميركية مذكرة تعاون تمكن خريجي AUM من الالتحاق في برامج الماجستير في جامعة بابسون.



ويشكل هذا التعاون الجديد فرصة مميزة وخيارا إضافيا أمام طلبة AUM وخريجيها، الذين يخططون لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة الأميركية، إذ تمهد وتسهل عملية الالتحاق بجامعة بابسون، التي تعد أحد أهم جامعات إدارة الأعمال حول العالم.



وبموجب هذا التعاون، يمكن لخريجي جامعة الشرق الأوسط الأمريكية التقدم إلى جميع برامج الماجستير في بابسون، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر البرامج التالية: ماجستير العلوم في تحليل الأعمال Master of Science in Business Analytics، ماجستير العلوم في المالية Master of Science in Finance، ماجستير العلوم في الإدارة في قيادة ريادة الأعمال Master of Science in Management in Entrepreneurial Education، وماجستير العلوم في قيادة ريادة الأعمال المتقدمة Master of Science in Management in Advanced Entrepreneurial Leadership.



مزايا خاصة لطلبة AUM ومنحة دراسية بقيمة 10000 دولار



إن التعاون القائم بين الجامعتين، يفتح المجال أمام طلبة AUM وخريجيها للاستفادة من مزايا متعددة إلى جانب دراسة الماجستير في Babson مباشرة بعد التخرج في AUM، حيث سيتم إعفاؤهم من دفع رسوم طلب الالتحاق وأيضا إعفاؤهم من إجراء امتحان الـGMAT أوGRE كونهم خريجي AUM التي تعد شريكة لبابسون بموجب التعاون.



كما سيقوم مرشدو القبول في بابسون بمساعدة الطلبة خلال جميع مراحل عملية القبول.

الجدير بالذكر أن جميع طلبة وخريجي AUM المقبولين في برامج الدراسات العليا في Babson سيحصلون على منحة دراسية بقيمة 10000 دولار، هذا بالإضافة إلى تقديم منحة دراسية إضافية للطلبة المتفوقين.



نبذة عن «بابسون»









تأسست جامعة بابسون عام 1919 في ويليسلي بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأميركية، وتعد أفضل مؤسسة تعليمية في مجال ريادة الأعمال وذلك على مدى 28 عاما على التوالي وفقا لتقرير US News & World Report، كما تضم شبكة خريجي بابسون أكثر من 43000 خريج متواجد في أكثر من 125 دولة حول العالم.



بالإضافة إلى ذلك، فإن بابسون حائزة الاعتماد الثلاثي العالمي من الهيئة الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمالAACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business، ورابطة ماجستير إدارة الأعمالThe Association of MBAs - AMBA، ونظام تطوير الجودة الأوروبي The EFMD Quality Improvement System - EQUIS.





مشاركة فعالة لـ AUM في العديد من نشاطات بابسون العالمية









وقد شارك أعضاء هيئة التدريس وطلبة AUM في العديد من فعاليات Babson Collaborative مثالا على ذلك: الندوات والمسابقات وأنشطة التطوير المهني.



وعلى سبيل المثال، فقد انضم خمسة من أعضاء هيئة التدريس في AUM إلى معهد ديانا الدولي للبحوث Diana International Research Institute في بابسون، وهو منظمة تجمع وتربط مجتمعا عالميا لتحديد أفضل الممارسات التي تؤدي إلى المزيد من البحوث والنهج العالمي لدعم رائدات الأعمال وأعمالهن.



وقد شارك طلبة AUM في تحدي بابسون العالمي للطلبة Global Student Challenge حيث تأهلوا للمرحلة النهائية وتم اختيارهم ضمن أفضل 10 فرق تم ترشيحها من بين 178 فريقا مشاركا من جامعات في جميع أنحاء العالم.

وحمل المشروع الذي أهل الفريق للوصول إلى النهائيات عنوان «تمهيد الطريق لمستقبل مستدام في الكويت»، والذي يتماشى مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



شراكات عالمية لتطوير والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والريادي









ويهدف التعاون مع بابسون إلى تعزيز تجربة خريجي AUM الأكاديمية ممن يسعون للحصول على فرص تعليمية ومهنية رفيعة المستوى محليا وعالميا.



الجدير بالذكر أن التعاون بين AUM وبابسون ليس الأول من نوعه، ففي العام 2020، أصبحت AUM أول جامعة في الكويت تحصل على عضوية في بابسون لتعليم ريادة الأعمالThe Babson Collaborative for Entrepreneurship Education والتي تجمع بين الجامعات والكليات التي تسعى إلى تبادل الخبرات في ريادة الأعمال.

www.aum.edu.kw