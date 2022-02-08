آلاء خليفة



أعلنت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أنه ومع تعطيل أعمال لجنة اختيار مدير الجامعة ونظرا لحساسية المرفق التعليمي ومعاناته من الآثار السلبية الناتجة عن عدم تسكين هذه الشواغر في المناصب القيادية في منصب عميد وما دونه فإن جمعية أعضاء هيئة التدريس تناشد وتطالب بسرعة تسكين هذه المناصب، لاسيما أن منصب مدير الجامعة بات محصنا من أي طعون أو شبهات قانونية وذلك لصدوره من قبل مجلس الوزراء مما يعتبر اعترافا وتحصينا لشاغر هذا المنصب وعليه فإن أي قرارات تصدر به ومن خلاله وبواسطة مجالسه المختلفة فإنه لا تثريب ولا حرج من أن يتم تسكين المناصب القيادية وفقا للآليات واللوائح الداخلية وقانون الجامعات الحكومية، علما أن لجان اختيار عمداء الكليات لا تخضع لاختيار المدير بحسب قانون الجامعات الحكومية.



ودعت الجمعية إلى ضرورة اتخاذ الحيادية في اختيار أعضاء لجان اختيار العمداء في مختلف الكليات بعيدا عن أي محسوبيات وبكل حيادية واستقلالية لاسيما ممثلا الكليات الإنسانية والعلمية وتقترح الجمعية بأن يتم فتح باب الترشح لهذه اللجان وأن يتم التصويت عليها من خلال مجلس الجامعة.



وأهابت جمعية أعضاء هيئة التدريس باللجنة التعليمية بمجلس الأمة إلى ضرورة تفعيل الأدوات الدستورية تجاه التعليم العالي متمثلا بجامعة الكويت والالتفات إلى هذا الصرح الأكاديمي العريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.