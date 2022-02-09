هادي العنزي



يواصل اتحاد الملاكمة جهوده لإقامة بطولة الكويت المفتوحة للملاكمة للسيدات، والمزمع إقامتها خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل. وشهدت الأيام الأولى للتسجيل بالبطولة إقبالا كبيرا، حيث بادرت 8 ملاكمات من الكويت، و11 ملاكمة من السعودية، و5 من الأردن بالتسجيل وتأكيد حضورهن بالبطولة، وسيبقى التسجيل متاحا للملاكمات (فوق 17 سنة) من الأندية الشاملة والأكاديميات محليا، ومن مختلف الدول العربية عبر التراسل مع الاتحاد الكويتي للملاكمة مباشرة. من جانبها، أبدت لاعبة منتخبنا الوطني نورة المطيري سعادتها بإقامة أول بطولة للملاكمة للسيدات، وقالت إن هذه فرصة لطالما انتظرناها كثيرا، وما زاد من فرحتنا الإقبال الكبير على المشاركة فيها من الملاكمات العربيات.