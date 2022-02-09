يعقوب العوضي



وقع لاعب كرة اليد بنادي كاظمة ضاري الحملي عقد انتقاله الى صفوف نادي الشباب لموسم واحد قابل للتجديد، حيث كان الحملي مصابا وتعافى من الإصابة وخضع للعلاج. من جانب آخر، أكد مدرب فريق اليد الأول في نادي الكويت هيثم الرشيدي أن معسكر الفريق الذي سيكون في قطر منتصف فبراير الجاري يأتي في إطار الاستعداد للبطولة الآسيوية للأندية الأبطال والبطولة العربية. وقال: نسعى للوصول الى افضل حالات الجاهزية من خلال المعسكر التدريبي والاحتكاك بلاعبين على مستوى مميز، خاصة أن قطر تملك عدة فرق لديها الإيقاع الرياضي المطلوب. وأثنى الرشيدي على جهود مجلس إدارة نادي الكويت من أجل وضع اللعبة في مكانها الصحيح بين الكبار على المستويين المحلي والدولي.