بارك وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى للرياضيين إقرار الهيئة العامة للرياضة التفرغات الموسمية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالأندية، في خطوة مهمة لتطوير المستوى الفني للاعبين والفرق الرياضية، ما سيسهم في رفع المستوى الفني والبدني، وسينعكس بالنفع على المنتخبات الوطنية في تحقيق الإنجازات الخارجية، وتكون هذه الفترة هي الإعداد الأمثل للرياضيين لانضمامهم للمنتخبات الوطنية. ويأتي هذا القرار ضمن مخرجات استراتيجية الهيئة العامة للرياضة 2022 - 2028 لتطوير الحركة الرياضية كخطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى تهدف إلى تطوير الرياضة الكويتية الفترة المقبلة لتهيئة البيئة المناسبة للرياضيين لكل الأنشطة والمساهمة في تحقيق النتائج الإيجابية للمنتخبات الوطنية من أجل رفع علم الكويت بالمحافل الدولية.



وثمن م.الموسى الجهود المبذولة من كل المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة برئاسة المدير العام حمود فليطح ومسؤولي الأندية والاتحادات، متمنيا استثمار هذه الخطوة وتنفيذها حسب الآلية التي وضعت من أجلها لتحقيق الأهداف المنشودة.