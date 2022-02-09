ناصر العنزي



بعد توقف طويل تعود مسابقة دوري stc للدرجة الممتازة للانطلاق من جديد والدخول في صراع شديد بين الفرق المتنافسة على إحراز اللقب.



وتقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة العاشرة، حيث يتأهب الكويت برصيد 19 نقطة لخطف الصدارة من كاظمة المتصدر، وذلك في مباراته مع اليرموك الذي يدخل اللقاء بـ 3 نقاط على ملعب عبدالله الخليفة، كما يستضيف التضامن الثامن بـ 7 نقاط على ملعبه العربي الرابع برصيد 17 نقطة.



واستعدت الفرق جيدا لاستئناف الدوري من خلال مشاركتها في كأس سمو ولي العهد وكأس الاتحاد، ويسعى الكويت اليوم لاستثمار هذه الفرصة والعودة الى الصدارة، حيث إن الفارق بينه وبين كاظمة نقطة واحدة فقط تعويضا لخسارته من العربي بهدف في آخر مباراة له في الدوري. ويملك الأبيض كل مقومات الفوز بإشراف مدربه التونسي نبيل معلول ووجود عناصر مميزة وذات خبرة من المحترفين والمحليين. أما اليرموك فمازال أمله في القسم الثاني للابتعاد عن شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى شريطة أن يستفيد من كل أخطائه السابقة بعدما جدد في صفوفه والتعاقد مع أربعة محترفين جدد. وفي مباراة العربي والتضامن فإنها تأتي بعد أيام من مباراتهما معا في بطولة كأس سمو ولي العهد وانتهت بثلاثية للأخضر، ويتجدد التنافس بينهما اليوم ولكل منهما وجهته، فالعربي يتطلع الى المنافسة على الصدارة، والتضامن للابتعاد عن صراع الهبوط، وقد دعم الأخضر صفوفه بالمهاجمين الليبي محمد الصولة والسوداني وليد الشعلة. من جانبه، فإن التضامن مازال في مركز متأخر (الثامن)، لذلك عليه مهام ثقيلة لحجز مقعد آمن بعيدا عن صراع البقاء والهبوط.



اعتزال مهند الأنصاري



يقام حفل اعتزال اللاعب مهند الأنصاري اليوم على هامش مباراة العربي والتضامن، تحت رعاية رجل الأعمال هاشم الزلزلة. وقد مثل الأنصاري الكرة الكويتية سنوات طويلة لعب فيها لفرق اليرموك والعربي والتضامن.