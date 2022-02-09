عبدالعزيز جاسم



يسعى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الصربي داركو نيستروفيتش إلى إيجاد المهاجم البديل القادر على تعويض غياب هداف الدوري شبيب الخالدي الذي لن يشارك في مواجهة الفحيحيل بعد غد بداعي الإيقاف في الجولة العاشرة من دوري stc الممتاز، وسيكون البديل إما بندر بورسلي أو طلال العجمي المتعافي من إصابة طويلة، وشارك في مواجهة برقان الودية وتمكن من تسجيل هدف في مباراة انتهت لمصلحة البرتقالي بثلاثية دون رد، بالإضافة إلى الأردني أحمد عرسان الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز منها خط المقدمة.



كما سيغيب لاعب الوسط مبارك سعيد للإيقاف وفي هذا المركز لا توجد أي مشاكل للمدرب داركو لوفرة اللاعبين فيه، فضلا عن التعاقد مع المحترفين لاعبي الوسط الأردني يوسف أبو جلبوش والجزائري جمال الدين شتال، ما يعني أن خط الوسط بات أكثر قوة.



إلى ذلك، انضم حارس المرمى حسين كنكوني إلى تدريبات البرتقالي وبات جاهزا للمشاركة أمام الفحيحيل بعد تعافيه من التمزق العضلي الذي حرمه من الانضمام لصفوف الأزرق خلال فترة التوقف الدولي الماضية.