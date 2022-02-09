هادي العنزي



بات في حكم المؤكد غياب لاعبي وسط السالمية فيصل العنزي، ومحمد الهويدي، والظهير الأيمن بدر جمال عن مباراة فريقهم المقبلة أمام النصر، ضمن منافسات الجولة الـ 10 لدوري stc للدرجة الممتازة. وجاء غياب العنزي لإصابته بتمزق خفيف في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق أمس الأول، فيما يغيب جمال لحصوله على 3 بطاقات صفراء، بينما يخضع الدولي محمد الهويدي للعلاج على يد طبيب المنتخب د.عبداللطيف البناي.



ويسعى السالمية لأفضل بداية ممكنة أمام النصر، لمواصلة حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الممتاز، خاصة أنه لا يتأخر إلا بـ3 نقاط عن متصدر الترتيب كاظمة بعد انتهاء 9 جولات من البطولة.