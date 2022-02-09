بيروت - داود رمال



يستعد لبنان اليوم لمفاوضات مصيرية تتصل بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع وصول الوسيط الأميركي السفير اموس هوكشتاين مساء أمس إلى بيروت، حيث سيجتمع إلى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون.



وعلى الرغم من ان اليوم هو عطلة رسمية انما حجزت السفارة الأميركية مواعيد للسفير هوكشتاين الذي ستكون أغلب لقاءاته بعد الظهر لانشغال القيادات اللبنانية عند الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم في قداس مار مارون في وسط بيروت الذي سيترأسه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وينتظر ان يكون له عظة بسقف سياسي واجتماعي عال.



وقال مصدر رسمي لبناني لـ «الأنباء» ان: «القيادات اللبنانية تنتظر ما يحمله الوسيط الأميركي بعدما أجرى محادثات طويلة ومكثفة في إسرائيل، وعلى ضوء ما يحمله من عروضات يتحدد الموقف اللبناني الذي سيكون موحدا».



وأوضح المصدر ان «لبنان سيكون مرنا في التعاطي مع ما يحمله هوكشتاين بعدما قدمت السلطات الرسمية اللبنانية كل التسهيلات لجعل المفاوضات تصل الى نتيجة إيجابية، والمرونة اللبنانية تحت سقف المحافظة على حقوق لبنان وسيادته ومصلحته في الاستثمار وإنتاج ثروته الغازية والنفطية لاسيما في حقل قانا».