وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد قال في مقدمته: صدر القانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 لصرف مكافأة الصفوف الأمامية.



ولما كان هناك مجموعة من أبناء فئة غير محددي الجنسية كان لهم شرف المشاركة مع إخوانهم الكوادر الطبية أو الهيئة التمريضية أو الفنية أو الإدارية في الصفوف الأمامية أثناء جائحة كورونا (كوفيد-19).



إلا أنه فوجئ الكثير من هذه الفئة ممن عملوا بالصفوف الأمامية بعدم إدراج أسمائهم في كشوفات صرف المكافأة.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي: ما سبب عدم إدراج بعض ممن عملوا بالصفوف الأمامية من فئة غير محددي الجنسية في كشوفات صرف المكافأة؟



.. ويسأل علي الموسى عن مرسوم تعيين مدير عام الهيئة العامة للزراعة



وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب على الموسى قال في مقدمته: استنادا للمرسوم الأميري رقم 100 لسنة 2018 في شأن تعيين مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في منصبه لشغل هذه الوظيفة القيادية إنما جاء مستندا إلى توافر الكفاءة والتميز اللذين يمكنانه من القيام على المهام والمسؤوليات التي يتطلبها المنصب.



ورغم ذلك فقد صدر القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2022 متضمنا سحب الغالب الأعم من صلاحياته ومسئولياته.



ولما كان القرار المشار إليه يتضمن انتقاصا من صلاحيات ومسؤوليات الوظيفة رغم مسؤولياتها على قمة الجهاز الإداري للهيئة فقد استوجب هذا القرار الوقوف أمامه والسؤال عنه وأسبابه.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



٭ ما الأسباب التي استند إليها القرار المشار إليه بتقليص مهام ومسؤوليات المدير العام القانونية والوظيفية؟



٭ هل اسند إلى المدير العام أي تقصير أو عدم كفاءة لاستمراره في العمل على النحو الكامل له؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فأرجو تزويدي بكل هذه الأسباب.