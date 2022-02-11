تقدم النائب يوسف الغريب باقتراح برغبة بإعادة العمل في مختبر التحاليل بمستوصف منطقة سلوى قطعة رقم (5)، جاء في مقدمته ما يلي:



يعاني أهالي منطقة سلوى قاطني القطع السكنية (1، 2، 3، 4، 5، 6) من تذمر شديد وزحمة مربكة للعمل بسبب تحويل الحالات المرضية التي تحتاج لإجراء تحاليل طبية إلى مستوصف قطعة (11) خصوصا أن أغلب الحالات هم من كبار السن وأصحاب الهمم وصغار السن، وتكريسا لمبدأ تخفيف الضغط على مستوصف قطعة (11) وتوزيع المرضى على المختبرات بحسب القطع السكنية القريبة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



إعادة العمل في مختبر التحاليل بمستوصف منطقة سلوى قطعة (5) بدلا من تحويل سكان قطعة (1، 2، 3، 4، 5، 6) إلى مستوصف قطعة (11).



.. ويقترح زيادة مقاعد الطب البشري والأسنان والصيدلة و«هيئة التدريس»



قدم النائب يوسف الغريب اقتراحا برغبة قال في مقدمته، أعلنت جامعة الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية عن نتائج قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة للعام الجامعي 2021/2022، إلا أن عدد المقبولين لم يكن بالقدر المطلوب وبواقع (244) طالبا وطالبة، لاسيما أن هناك أعدادا كثيرة من الطلبة والطالبات تقدموا لهذه التخصصات.



ونص الاقتراح على زيادة عدد مقاعد طلبة كلية الطب جامعة الكويت في اختصاصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة مع زيادة أعضاء هيئة التدريس.