وجه النائب أحمد الحمد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، عن التظلمات والشكاوى المقدمة في منطقة مبارك الكبير التعليمية. وجاء السؤال كالتالي:



نظرا لتزايد الشكاوى بخصوص تجاوزات كبيرة في مدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية من النواحي الإدارية فضلا عن المدارس المختلفة التابعة.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما المعلومات الموجودة لدى وكيل الوزارة بشأن هذه التجاوزات والشكاوى؟ وكم يبلغ عدد هذه الشكاوى؟



2 ـ كيف تعامل الوزير ووكيل الوزارة والوكيل المساعد للتعليم العام مع التظلمات والشكاوى المقدمة لهم من المتضررين اعتبارا من بداية العام الدراسي الحالي؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات المذكورين تجاه التظلمات الواردة إليهم.



3 ـ ما الأسس الإدارية والفنية لتعيين المدرسات والمدرسين في كل مادة للمدارس ذات الكثافة العالية بأقصى حد؟ وكم عدد المدرسين المخصصين لكل مدرسة؟



4 ـ كم عدد المدرسين الاحتياط لكل مادة في المدارس الابتدائية في المنطقة؟



5 ـ كم عدد معلمات مادة الاجتماعيات في كل من مدارس (البيرق، عايشة الشريف، زيد بن ثابت، النبراس)؟ وما عدد المعلمات الاحتياط لهذه المادة في كل مدرسة؟ يرجى تزويدي بكشف عن الأعداد والأسماء.



6 ـ هل حققت الوزارة في الشكاوى المقدمة ضد أحد الموجهين في المنطقة من معلمات إحدى المواد؟ وما الإجراءات المتخذة بحق الموجه المعني؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من محضر التحقيق والإجراءات المتخذة بحقه.



7 ـ ما أسس التعيين في الوظائف الإشرافية في المناطق التعليمية المختلفة؟ ومتى يحق لهم النقل بعد تولي وظائفهم لأول مرة؟ يرجى تزويدي بكشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية لأول مرة في منطقة مبارك الكبير التعليمية، وعدد الذين نقلوا وصورة ضوئية من قرارات نقلهم.



8 ـ هل يحق لوكيل قطاع التعليم العالي نقل مديري المدارس أثناء فترة وقف النقل والندب في حال استقالة الحكومة؟ وما الأسباب التي يسمح فيها بذلك؟ وكم عدد المديرين والمشرفين الذين نقلوا؟



9 ـ ما الإجراءات القانونية المتبعة في محاسبة المنقولين؟ وهل أجري تحقيق معهم في المنطقة التعليمية أو الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من إجراءات التحقيق مشفوعة بأسماء مديري المدارس المنقولين بشكل تعسفي.



10 ـ ما صحة وجود مشاكل في إدارة المنطقة سببها وجود صلة قربى بين المدير العام بالإنابة ومدير التحقيق وأحد التواجيه بالمنطقة؟



11 ـ كم تبلغ ميزانية الصيانة لكل منطقة تعليمية؟ وكم حصة كل مدرسة في كل منطقة تعليمية من تلك الميزانية؟ يرجى تزويدي بكشف عن مخصصات الصيانة لكل منطقة تعليمية مشفوعة بجدول مخصصات كل مدرسة من مدارس المناطق المختلفة مع تاريخ تسليم المخصصات لكل مدرسة، كما يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك مشفوعة بتواريخ مخصصات الصيانة لمدارس رياض الأطفال والمدارس الابتدائية وتوفير مستلزمات المدارس الصحية.