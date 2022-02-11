وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، قال في مقدمته: حدد قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن احتساب مكافأة الصفوف الأمامية على 3 فئات وبحد أدنى (1 يوم) للفئة الثانية، وقد نمى إلى علمنا أن الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية قد تعرضوا إلى ظلم وتعسف شديد في احتساب مكافأة الصفوف الأمامية مقارنة بزملائهم العسكريين الذين يعملون معهم بمكان العمل نفسه (المنافذ البرية) ونظام ساعات متطابقة، بالإضافة إلى احتساب معدل المكافأة بواقع أقل من اليوم الواحد.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 - ما معدل احتساب قيمة مكافأة الصفوف الأمامية للفئة الثانية حسب قرار ديوان الخدمة المدنية، وما المعدل المحتسب بوزارة الداخلية بالنسبة للعسكريين، والمدنيين عن ذات الفئة؟



2 - إذا كانت وزارة الداخلية قد احتسبت قيمة المكافأة للصفوف الأمامية بواقع أقل من يوم واحد بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية، فما المسوغ القانوني لذلك؟



3 - هل تم احتساب قيمة مكافأة الصفوف الأمامية للموظفين المدنيين بواقع (32 يوما) وللعسكريين بواقع (98 يوما) للعاملين بالمنافذ البرية وهم يعملون بنفس نظام ساعات العمل وبذات الأيام؟ ما أسباب ذلك؟ وما السند القانوني الذي تستند اليه وزارة الداخلية في التفرقة بين موظفيها؟



4 - هل تم صرف المكافأة لبعض الموظفين المدنيين لعدد أيام أقل من (32 يوما) بالمخالفة للإقرار الذي تم توقيعهم عليه؟ إذا كانت الإجابة فما أسباب ذلك؟



5 - يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يوضح عدد الموظفين المدنيين الحاصلين على المكافأة بواقع (32 يوما أو أقل) وعدد العسكريين الحاصلين على المكافأة بقيمة (98 يوما)؟