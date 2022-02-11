قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحين برغبة لتكريم اللاعبين والأدباء والفنانين الممتنعين عن المشاركة مع ممثلي الكيان الصهيوني في البطولات الدولية لمختلف الرياضات والمهرجانات الأدبية والثقافية الدولية.



وذكر النائب في مقدمة الاقتراحين إنه: لما كان الصراع العربي- الصهيوني من أهم القضايا التي تشغل المسلمين في الوطن العربي والشرق الأوسط والعالم أجمع، ولما يقوم به الاحتلال الصهيوني المغتصب في دولة فلسطين من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقيام بأبشع الجرائم ضد الإنسانية عامة وضد الفلسطينيين العزل خاصة.



ولما توليه الكويت من اهتمام بالغ تجاه القضية الفلسطينية والتي تعد قضية معتقد ومبدأ وحق وعدل، تستوجب أن تكون الكويت وشعبها الأبيّ في مقدمة الصفوف الداعمة لها لنصرة الشعب الفلسطيني واستعادة المقدسات والأراضي المحتلة، وعلى رأسها القدس الشريف والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ولمحاربة تغلغل الكيان الصهيوني في النسيج الوطني بالدول العربية تحت مسمى «التطبيع»، المرفوض دينيا وشعبيا.



ونص الاقتراح الأول على ما يلي: «تقوم الكويت متمثلة في الهيئة العامة للرياضة بتكريم اللاعبين الممتنعين عن اللعب مع لاعبي الكيان الصهيوني في البطولات الدولية لمختلف الرياضات».



ونص الاقتراح الثاني على ما يلي: «تقوم الكويت متمثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتكريم الأدباء والشعراء والفنانين الممتنعين عن المشاركة مع ممثلي الكيان الصهيوني في مختلف المهرجانات الأدبية والثقافية الدولية ماديا ومعنويا».