وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قال في مقدمته: تم نشر القانون 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بالجريدة الرسمية الكويت اليوم في العدد 1455 بتاريخ 28/07/2019.



المادة 19 فقرة أولى:



أولا: يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون بدون إذن من الجهاز بالطريقة المناسبة وفقا للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على 75.000 د.ك (خمسة وسبعين ألف دينار كويتي).



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 - أطلب تزويدي بصورة ضوئية بالتعاميم التي أصدرتها وزارة المالية بهذا الشأن والتي تبين آلية التنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ذكر تاريخ صدور التعاميم.



2 - أطلب تزويدي بصورة ضوئية بقائمة التعاقدات التي تمت لصالح شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ صدور القانون مع ذكر أسماء الشركات والنشاطات وقيمة كل عقد منذ إقرار القانون الى تاريخ تقديم السؤال.



(المادة الثالثة) من قانون رقم 74 لسنة 2019



يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ هذا القانون وذلك خلال فترة 6 أشهر من تاريخ العمل به.



1 - أطلب تزويدي بصورة ضوئية باللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون والتي تم إصدارها بهذا الشأن وتزويدنا بتاريخ صدور وتعميم هذه القرارات واللوائح على الجهات العامة.



2 - إن كان هناك تأخير في صدور هذه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، فأطلب تزويدي بأسباب هذا التأخير والإجراءات التي تم اتخاذها بحق من تسبب أو تقاعس عن إصدار هذه اللوائح والقرارات.