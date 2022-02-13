القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا، وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري، بالإضافة إلى السفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان.



وأشار الرئيس إلى أن مصر تعتبر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمنزلة محور أساسي للعلاقات المصرية مع أوروبا، بالنظر لمكانة ألمانيا وثقلها كدولة أوروبية كبرى، وهو ما ظهر في الانخراط الألماني القوي وغير المسبوق من خلال شركاتها الكبرى في خطط التنمية الطموحة التي نفذتها مصر في السنوات الماضية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى المستشار الألماني «أولاف شولتز»، معربا عن التطلع لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة، وذلك ارتكازا على مكانة كل من مصر وألمانيا وثقلهما الكبير ودورهما المحوري، كل في دائرته الإقليمية وعلى الساحة الدولية. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة خارجية ألمانيا نقلت إلى الرئيس تحيات المستشار الألماني، مؤكدة اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن جهودها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والقيام بدور أخلاقي وإنساني مقدر من خلال استضافة مصر لملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع وتوفير كافة الحقوق الأساسية لهم، بالإضافة إلى النجاح الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس في ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسامح الديني وقبول الآخر، ما جعلها مثلا أعلى ونموذجا يحتذى إقليميا ودوليا.



وأشارت وزيرة خارجية ألمانيا إلى حرص الحكومة الجديدة في بلادها على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة، وكذا التنسيق بشأن كل الموضوعات والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعسكري، حيث رحب الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر، معربا سيادته عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات، فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة في مصر.



من جانبها، أشارت الوزيرة الألمانية إلى متابعة بلادها للحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كل أرجاء الجمهورية، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصا واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والمتجددة والكهرباء والتعليم.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيا لتنفيذ المقررات الصادرة عن مسار برلين، بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.