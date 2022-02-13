القاهرة - ناهد إمام



أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية والمصلحة تحرصان على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي يتم تطبيقها على مراحل، لافتا إلى بدء تطبيق المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 الجاري.



وطالب عبدالقادر الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة في مرحلتها السادسة وفقا للقرار رقم 619 لسنة 2021، سرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتي وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل 15 الجاري.



وأشار عبدالقادر إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من القانون نفسه، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، لافتا إلى أن المصلحة ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.