بورسلي: تخريج كوكبة من الضباط ثمرة تخطيط إستراتيجي معدّ سلفاً

الدفعة 30 ضمّت 292 خريجاً.. والدفعة 12 بعدد 46 خريجة.. والدورة (4) رقي فيها 376 وكيل أول ضابط إلى رتبة ملازم

سعود عبدالعزيز



تحت رعاية صاحب السمو الأمير، القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء أنور عبداللطيف البرجس وكبار قيادات وزارة الداخلية، أقيمت صباح أمس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدفعة (30) من طلبة الاختصاص بكلية الشرطة بعدد 292 خريجا منهم 7 طلاب من حرس مجلس الامة، و2 طالب من مملكة البحرين الشقيقة وعدد 3 طلاب من المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، والدفعة (12) من طالبات معهد الشرطة النسائية بعدد 46 خريجة، والدورة (4) لوكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة ملازم بعدد 376 خريجا.



وعقب الحفل شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.



وقال المنصور للخريجين: أهنئكم بالتحاقكم بالسلك العسكري وانضمامكم إلى زملائكم في المؤسسة الأمنية لتكونوا صفا واحدا لحماية أمن الوطن والمواطنين.



وتابع: «أوصيكم مخافة الله في عملكم، والحرفية في التعامل الميداني، فالكويت وأهلها والمقيمون عليها أمانة في أعناقكم».



ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للخريجين والخريجات تهنئة وتبريكات القيادة السياسية العليا ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حفظهم الله ورعاهم.



ووجه المنصور التهنئة للخريجين والخريجات بمناسبة التحاقهم بالسلك العسكري وانضمامهم إلى زملائهم في المؤسسة الأمنية في حماية أمن الوطن.



وبدأت مراسم الحفل بدخول الطلبة الخريجين واكبها دخول آليات وزارة الداخلية، وألقى مدير عام اكاديمية سعد العبدالله اللواء ناصر بورسلي كلمة اكد فيها ان تخريج هذه الكوكبة والذي جاء تزامنا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية هو ثمرة تخطيط استراتيجي معد سلفا لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة، والتي قوامها الإخلاص والولاء والانتماء والعطاء لوطننا الغالي الكويت، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.



وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المتفوقين من الخريجين والخريجات والتقاط الصور التذكارية.



وعلى هامش حفل التخرج التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع سفيري مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية والقيادات الامنية والعسكرية، وبارك لهم تخريج طلبتهم من اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مصنع الرجال.

من حفل التخرج

حضر وزير الداخلية إلى أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الساعة 10 صباحا.



تواجد عدد من الصحافيين من الصباح الباكر، وكان التنظيم رائعا جدا لعدم تواجد اهالي الضباط.



قدم حفل التخرج وللمرة الأولى المقدم عثمان غريب المنصوري وكان اداؤه مميزا ولاقى استحسان الحضور.



انتشر حول الاكاديمية الطلبة المستجدون كنوع من التمرين ومنع العائلات من الحضور أو الاقتراب من الكلية.



عدد الطلبة الضباط كان كبيرا وطريقة العرض التي عملوا بها خلال الفعاليات أشبه بخلية النحل المنظمة، حيث أدوا القسم في الميدان ثم سجدوا لله شكرا بعد انتهاء الحفل.



تواجد السفير الأردني وشارك الطلبة الفرحة التي كانت بادية على وجوههم.



وزعت ادارة العلاقات والاعلام الأمني كتيبا يخص حفل التخرج على الحضور، كما نظم النقيب طلال الحوتري طريقة دخول وخروج الصحافيين وقسم الاعلام.

العلاقات العامة.. جهود مشكورة

فريق العلاقات العامة والاعلام الامني ودور كبير في التنظيم، قامت كوادر الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بدور كبير في عميلة تنظيم الحفل فشكرا لكل من:



العميد/ توحيد الكندري



العقيد/ عبدالاه عبدالسلام



العقيد/ صالح السهيل



العقيد/ ناصر بوصليب



العقيد/ عبدالهادي المياس



المقدم/ عثمان الغريب



المقدم/ سلمان بهمن



المقدم/ مشاري السمحان



النقيب/ طلال الحوتري