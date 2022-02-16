ليلى الشافعي



صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبدالجليل بأن مبادرة مصرف العشيات التي نفذتها الأمانة العامة للأوقاف، بالتعاون مع الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية منذ نوفمبر حتى نهاية شهر يناير الماضيين من خلال مصرف الإطعام هي مبادرة لا تخفى آثارها على الأسر المتعففة، إذ ساهمت الأمانة العامة للأوقاف في مد يد العون والمساعدة



لـ 1065 أسرة تم صرف كوبونات لها خلال فترة وجيزة. وذكر العبدالجليل أنه انطلاقا من حرص الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية من خلال مصرف العشيات فإن الجمعية اعتمدت على قواعد بيانات خاصة بالأسر المتعففة لديها.