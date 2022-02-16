حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من تحويل مبالغ مالية لأشخاص ليسوا على علاقة بهم أو جهات خارج الكويت، مؤكدة على أن هذا الإجراء يعد شبهة جنائية ويعرض الشخص للمساءلة القانونية.



ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الكويت على التصدي لقضايا غسيل الاموال وتمويل جماعات مشبوهة وايضا للحد من قضايا الابتزاز الى جانب تسول البعض من المواطنين والمقيمين بدعوى المرض أو الحاجة أو الفقر.



وذكرت الوزارة في بيان لها أن إرسال الحوالات المالية عبر الوسائل الإلكترونية أو المصرفية لجهة أو شخص غير موثوق لا تربطه به معرفة يدخلك في دائرة الشبهات الجنائية وقد تعرض الشخص للمساءلة القانونية.



من جانب آخر، قام رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بمداهمة 3 مكاتب خدم وهمية وصالون يأوي عمالة مخالفة وتشغيلهم بنظام الساعات واليومية وتم ضبط 11 مخالفا لقانون الإقامة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

وبحسب بيان صادر عن «الداخلية» فإن حملات قطاع شؤون الإقامة مستمرة لضبط مخالفي قانون الإقامة ومحاربة مكاتب الخدم الوهمية.