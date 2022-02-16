سعود عبدالعزيز



تواصلت قضايا الانتحار والتي تزايدت خلال جائحة كورونا إذ أقدم وافدان آسيويان على إنهاء حياتهما شنقا بمنطقتي الوفرة وأمغرة. وبحسب مصدر أمني فقد أبلغ مواطن عمليات الداخلية 112 عن وجود جثة لمجهول معلقة في «شبك» على طريق أم صفق وفي الهواء الطلق، ولدى انتقال رجال الأمن تبين ان الجثة لوافد آسيوي وأنه على الأرجح ربط حبل في شبك وربط الطرف الآخر حول رقبته وأنهى حياته شنقا، وفي منطقة أمغرة أقدم وافد آسيوي على إنهاء حياته شنقا بواسطة بايب حديدي، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات القضيتين.

على صعيد آخر، ألقى رجال أمن العاصمة القبض على رجل وامرأة شرعا في دفن طفل حديث الولادة في حفرة بعمق متر ونصف، وضبط الشخصان عقب بلاغ من وافد مصري بوضع مريب في منطقة قرطبة، لتسارع دورية وتضبطهما، وجار التحقيق معهما.