أحمد خميس



بالإنابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، افتتح امس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد مركز الجهراء للإطفاء بعد إعادة بناءه بحضور نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر.



وقال الفريق المكراد ان افتتاح المركز جاء ضمن خطة القوة لإعادة بناء مراكز الإطفاء بمواصفات حديثة ومتطورة تحتوي على كل ما يحتاجه رجال الإطفاء لمزاولة مهنتهم بالشكل المطلوب.



وأضاف أن تحديث مراكز قوة الإطفاء العام مستمر ويتم حسب الخطط المعدة لها لتحقيق الأمن المجتمعي للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين، حيث افتتحنا في العام الماضي أربعة مراكز جديدة وسيتم افتتاح ستة مراكز اخرى هذا العام.



هذا، وتجدر الإشارة إلى أن مركز إطفاء الجهراء شيد بأحدث نظم البناء ليلبي احتياجات العمل وراحة رجال الإطفاء حيث يتكون من سرداب وطابق أرضي وطابق أول ويحتوي على صالة رياضية مجهزة بالكامل وملعب رئيسي إضافة إلى حمام سباحة بمواصفات حديثة ويضم ايضا فصولا دراسية لإقامة الدورات التدريبية.