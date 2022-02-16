عبدالله قنيص



أحيلت جثة وافد عربي 32 عاما إلى الطب الشرعي وتم اغلاق قضيتي سرقة مركبة ودهس عسكري في المباحث بوفاة العربي، والذي تبين انه مطلوب لعدة قضايا سرقات وسبق وألقي القبض عليه في قضايا مرتبطة بتعاطي المواد المخدرة.



واستنادا الى مصدر أمني فإن دورية مباحث رصدت المتهم على متن مركبة مبلغ عن سرقتها في السالمية وخلال محاولة ضبطه قام بدهس العسكري واصابته وتمكن من الفرار.

وأضاف المصدر: بعد ساعات من واقعة دهس العسكري ورد الى عمليات الوزارة بلاغ عن سقوط شخص من شقة بالطابق الرابع وبانتقال رجال الأمن تبين ان من ألقى بنفسه هو ذات الشخص الذي كانت تطارده دورية المباحث في السالمية وهو من دهس عسكري كما تبين الاستعلام الأمني ان عليه سوابق.



الى ذلك قالت وزارة الداخلية في بيان لها انه ورد بلاغ الى الجهات الأمنية يفيد بوجود حالة دهس لوكيل ضابط من قطاع الأمن الجنائي بمحافظة حولي، اثناء ضبطه لمتهم مطلوب في عدة قضايا، وتم تتبع المتهم الداهس والتوصل الى موقعه، وتبين انه قام برمي نفسه من أعلى بناية بمنطقة السالمية.