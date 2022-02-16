لم يكتف رجال أمن محافظة الفروانية بالانتشار الأمني المميز وتوقيفهم بشكل يومي العشرات من المخالفين لقانون الإقامة في مناطق سكن الوافدين خاصة الجليب إلا ان هذه المهام لم تحل دون قيام رجال أمن الفروانية بدور مهم في الحد من انتشار المخدرات وضبط تاجر هذه السموم المخدرة وهذا يرجع الى الجهود الكبيرة لمدير عام المديرية العميد عبدالله سفاح.



وبحسب مصدر أمني فإن إحدى دوريات امن الفروانية وخلال جولة أمنية لها اشتبهت في وافد، حيث بدت عليه علامات الارتباك بمجرد تلاقي عينيه بعين رجلي أمن داخل دورية راجلة، وعليه تم توقيفه وبتفتيشه عثر على 46 لفافة صغيرة ولفافة كبيرة بها مواد مخدرة وعليه أمر المدير العام العميد عبدالله سفاح بإحالة الموقوف لمكافحة المخدرات وإرفاق المضبوطات في ملف الإحالة.