مبارك التنيب



قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من تهمة التسبب من غير قصد في إشعال حريق في منزله بسبب قيامه بتمديد أسلاك كهربائية بشكل خاطئ، مما أدى إلى وفاة أحد أفراد أسرته وإصابة 8 آخرين.



وقد أسند للمتهم أنه تسبب بغير قصد في إشعال حريق، وكان ذلك ناشئا عن إهماله في تمديد أسلاك كهربائية.

وأمام المحكمة حضر المحامي جراح العنزي وطالب ببراءة موكله مما أسند اليه تأسيسا على انتفاء الخطأ من جانبه، حيث إن المادة 248 من قانون الجزاء نصت على «كل من وضع النار في شيء مملوك له أو غيره دون قصد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو إهمال أو عدم احتياط أو عدم انتباه وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير يعاقب»، ومؤدى ذلك أن المشرع عاقب الشخص عندما تسبب وبدون قصد في إضرام النار في شيء مملوك له أو غيره وكان ذلك الفعل ناشئا عن فعل الرعونة والإهمال أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه وترتب على ذلك ضرر، مبينا أن الثابت من وقائع الدعوى وملابساتها انتفاء مسؤولية المتهم، فضلا عن عدم توافر أركان الجريمة في حقه.