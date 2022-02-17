بمناسبة الأعياد الوطنية، أعلنت أودي الكويت ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، عن إطلاقها عروض فبراير الخاصة على جميع سيارات أودي، ومنها A6، Q3 وQ5.



ويتضمن العرض من تمويل بأرباح بنسبة 0% بالتعاون مع بنك بوبيان، بالإضافة إلى كفالة 3 سنوات غير محددة المسافة، خدمة 5 سنوات أو 75000 كم وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.



وتوفر سيارات أودي درجات عالية من الاستخدام العملي، الرحابة والتكنولوجيا المناسبة لجميع أفراد العائلة، حيث تعتبر أودي A6 المعنى المثالي للرفاهية المتقدمة، كما توفر كل من أودي Q3 وQ5 القدارات والراحة والتقنيات العصرية المناسبة للحياة اليومية.



يشار إلى أن طرازات أودي معروضة ومتوافرة لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع لدى معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي) أثناء الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 8:30 مساء، من يوم السبت إلى الخميس.