أعلنت شركة عبر القارات لتأجير السيارات «هرتز ودولار ثريفيتي» مرة جديدة وبنجاحاتها المستمرة وتميزها الدائم على التدقيق لشهادة الجودة آيزو «ISO 9001:2015 » لتأجير سيارات الركاب في الكويت والتعامل مع حجوزات سيارات الركاب الدولية والداخلية.



وتم إجراء التدقيق في ديسمبر2021، من قبل شركة بيروفيرتاس من خلال فريق عمل مختص بإجراء تدقيق الجودة لمنح شهادة الآيزو ISO، وتعد هذه الشهادة من أهم الشهادات العالمية التي تقيم مستوى الجودة والتميز الإداري للشركات.



في هذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «شمال الخليج»، رائد ترجمان عن فخر «هرتز ودولار ثريفيتي» حصولها تدقيق شهادة الآيزو بمنزلة تأكيد على مدى تفوقها في كافة معايير الجودة العالمية، وقد أثبتت تواجدا مميزا جعل التنقل معها أكثر متعة وراحة كما كان دائما، وبفضل جهودها المتواصلة للحفاظ طوال هذه الأعوام على رضا عملائها، استحقت أن تكون الخيار الأول لكل من رجال الأعمال والسائحين في الكويت.



وأكدت الشركة على حرصها الدائم على إثبات حضورها وتعزيز وجودها كعلامة رائدة في مجال تأجير السيارات من خلال نظام متكامل ومترابط عن طريق توثيق العمليات والإجراءات التي تتم داخل الشركة وفقا لمتطلبات النظام التي تتمثل أهمها في إنشاء سياسة ودليل للجودة وفقا للاستراتيجية المتبعة في جهة العمل من خلال المتابعة والتدقيق على جميع العمليات والإجراءات لضمان تماشيها مع الأهداف الموضوعة والالتزام بكل متطلبات نظم إدارة الجودة.