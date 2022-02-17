حصلت بطاقة موج مسبقة الدفع للاسترداد النقدي من بنك الخليج على جائزة «البطاقة مسبقة الدفع الأكثر مكافأة في الشرق الأوسط وأفريقيا» من شركة ماستركارد العالمية.



وكان بنك الخليج قد أطلق بطاقة موج مسبقة الدفع، بالتعاون مع شركة ماستركارد، في يونيو 2021، لتكون أول بطاقة مسبقة الدفع للاسترداد النقدي في الشرق الأوسط، وهي متاحة لجميع عملاء البنك، ويمكن طلبها إلكترونيا من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر تطبيق بنك الخليج أو وعن طريق زيارة أحد فروع البنك.



وتوفر بطاقة «موج» لحامليها استرداد نقدي يصل إلى 5% على جميع مشترياتهم محليا ودوليا على مدار العام. علاوة على ذلك، يمكن للعملاء أيضا الاستفادة من خصومات في المتاجر والمطاعم المفضلة لديهم، إذ تمكنهم من الاختيار بين أكثر من 850 منفذا في الكويت. وللحصول على تجربة تسوق أسرع وأكثر ملاءمة، تم تجهيز بطاقة موج مسبقة الدفع من بنك الخليج بتقنية NFC، حيث تتيح إجراء المعاملات عند بعد لعمليات الشراء، مما يوفر على العملاء عناء إدخال وتمرير بطاقتهم عبر أجهزة نقاط البيع في كل مرة يقومون فيها بسداد قيمة مشترياتهم.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان: تعتبر تجربة العملاء دائما في مقدمة أولوياتنا، ونحرص باستمرار على تقديم أفضل المنتجات وأكثرها ابتكارا لعملائنا، ولهذا نحن متحمسون لتسلم هذه الجائزة من ماستركارد لأنها تعكس الابتكار والتميز الذي يسعى بنك الخليج لتحقيقه بشكل متواصل.



وأشار إلى أن بطاقة «موج» هي ثمرة تعاوننا مع شركة ماستركارد، والتي أنتجت أول بطاقة مصرفية مسبقة الدفع تقدم ميزة الاسترداد النقدي في الشرق الأوسط، مما خلق معيارا لجميع البطاقات المسبقة الدفع المستقبلية في الكويت والمنطقة»، مضيفا: «نعد عملاءنا بالمزيد من التطورات التي سترسخ مكانتنا الريادية كبنك المستقبل.



من جانبها، قالت مديرة ماستركارد في قطر والكويت وعمان نادية غساسي: مهدت شراكتنا مع بنك الخليج الطريق لتزويد المستهلكين في الكويت بفرصة الاستمتاع بعروض مثيرة مع ضمان تلبية احتياجات الدفع الخاصة بهم، حيث ساهم الجهد المستمر خلال العام الماضي في تحويل نظام المدفوعات المحلية في الكويت والمنطقة إلى تجربة لا مثيل لها، بالإضافة إلى توفير طريقة دفع سلسة وآمنة وأكثر ملاءمة.