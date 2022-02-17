أعلنت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات كايكو الشايع والصقر، الوكيل المعتمد لمازدا في الكويت، عن تواجدها في مجمع 360 من 10 فبراير إلى 2 مارس، حيث سيتمكن العملاء من اكتشاف مزيج من التكنولوجيا والأناقة والراحة مع مازدا.



وتطمح مازدا إلى تزويد عملائها بمتعة القيادة مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة والسلامة الذاتية، ولتحقيق ذلك توفر مازدا تصميم جذاب من الخارج والداخل، حيث تهدف كل سيارة في مجموعتنا إلى جذب الحواس، وتدعم هذه الفلسفة التزام مازدا بالبحث والتطوير في مجال السلامة لتحقيق هدفنا الأسمى: مجتمع سيارات آمن وخال من الحوادث.



توفر مازدا MX-5 RF تجربة قيادة مثالية، مزودة بخصائص فريدة، بما في ذلك عجلات BBS، وقواعد سلامة فائقة، مع مجموعة من الأنظمة الذكية المصممة لتوفر لك قيادة أكثر أمانا.



تم انتقاء الشكل الجديد الأنيق لسيارة مازدا CX-5 بشكل مثالي من خلال فلسفتنا الفريدة في التصميم «كودو» روح الحركة، حيث يعكس المظهر الخارجي السرعة والسلاسة، وتساعد أنظمة السلامة المتطورة السائقين على التعرف على المخاطر المحتملة لتجنب الاصطدامات والتقليل من أثرها.



ترفع مازدا CX-9 من تجربة القيادة عن طريق إخضاع الطريق واستغلال الرياح وتقليل ضوضاء المحرك قدر الإمكان، حيث تمت إضافة 53 رطلا من المواد العازلة للصوت، بالإضافة لاستخدام زجاج مخصص لعزل المقصورة عن الضوضاء الخارجية، كل هذا يجعل مازدا CX-9 هادئة بشكل ملحوظ، ما يضمن أقصى قدر من المتعة.



وبهذه المناسبة، صرح آشيش تاندون المدير العام لشركة كايكو الشايع والصقر: إنه لمن دواعي سرورنا أن نعرض أحدث موديلات مازدا المريحة وعالية التقنية في مجمع 360.



وقال وليد القحطاني مدير مازدا قائلا: مع احتفالنا بموسم هلا فبراير، يسعدنا أن نعرض أحدث طرازات مازدا في مجمع 360.



كما أضاف عيسى عبدالله مدير التسويق في كايكو: نسعى دائما لإرضاء العملاء، والآن يمكنهم الاقتراب أكثر من سيارات مازدا وتجربتها في مجمع 360.