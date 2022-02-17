في خطوة نجاح جديدة، أعلنت شركة «شمال الخليج التجارية» عن تجديد شهادة الآيزو «ISO 9001:2015 »، نتيجة للنجاح الكبير وتفوقها على مستوى الجودة في جميع إداراتها وخاصة في مجال مبيعات سيارات هيونداي الجديدة وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، ومطابقتها لمتطلبات ومعايير النظام العالمي لإدارة الجودة، وذلك بعد اجتيازها جميع مراحل التدقيق الخارجي.



وجاء هذا الإنجاز الجديد الذي حققته شمال الخليج، نتيجة قيام الشركة بتطوير نظام إدارة الجودة والعمل الدؤوب على تحسين الأداء العام، وبالتالي الحفاظ على مستوى عال من الجودة وتوفير أفضل خدمة للعملاء، كما ان شركة شمال الخليج تتبع نظام العالمي لإدارة الجودة منذ 2013. وقد قامت شركة بيروفيرتاس من خلال فريق عمل مختص بإجراء تدقيق الجودة ومنح شهادة الآيزو ISO لشمال الخليج في ديسمبر2021، وتعد هذه الشهادة من أهم الشهادات العالمية التي تقيم مستوى الجودة والتميز الإداري للشركات.



وفي هذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «شمال الخليج» رائد ترجمان عن فخر الشركة بتجديد هذا الإنجاز وإضافته إلى قائمة نجاحاتها وتميزها بين منافسيها، واعتبر نجاحها في تدقيق الآيزو بمنزلة تأكيد جديد على مدى تفوقها على مستوى إدارة الجودة، مؤكدا عزمها على متابعة سعيها للتفوق في كل المعايير والعمل الدائم على التطوير ومواكبة أحدث النظم الإدارية العالمية، مشيرا إلى أن هيونداي «شمال الخليج»، بفضل سياساتها التطويرية وحرصها العميق على الحفاظ على ثقة ورضا عملائها، تمكنت من إثبات حضورها، وتعزيز وجودها كعلامة رائدة في مجال السيارات.



إلى جانب تفوقها في جودة الإدارة وعلى مستوى المبيعات والخدمات، تطرح شمال الخليج بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وسهلة، وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «هيونداي» كسيارة ناجحة وكعلامة تجارية استطاعت بوقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة «هيونداي» التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.



وقد استطاعت الشركة أن تكون مثالا للشركات المطبقة لجميع القوانين المعمول بها في الكويت، مع مراعاة الأسس والمعايير العالمية في جميع المجالات سواء الإدارة أو التنظيم أو المبيعات والتسويق خدمة العملاء، ما أهلها إلى أن تحصد شهادة الجودة العالمية، حيث حصلت جميع إدارات الشركة بكل فروعها على تحديث شهادة الجودة.