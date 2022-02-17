محافظ المركزي استعرض التطورات الاقتصادية العالمية وآفاق الاقتصاد العالمي ما بعد «كورونا»



استقبل محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل وزير الدولة لشؤون الاستثمار في المملكة المتحدة اللورد جيري غريمستون، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء استعراض أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، وآفاق الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.



جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي، أشار فيه إلى أن اللقاء قد تناول أيضا التطورات التي يشهدها اقتصاد المملكة المتحدة في ضوء استكمال مشروع خروجها من الاتحاد الأوربي وما تشكله هذه الخطوة التاريخية من آثار على الاقتصاد العالمي خصوصا في أعقاب جائحة كورونا.



واختتم البيان بالتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية مع المملكة المتحدة وخصوصا على الصعيد الاقتصادي والمالي والاستثماري، وكذلك أهمية التواصل مع صناع السياسات في الاقتصادات الكبرى لتبادل الآراء ووجهات النظر بما يعزز التعاون بين الكويت والدول الصديقة في المجالات الاقتصادية والمالية.