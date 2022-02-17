يتناول العمل قصة بريجس، والذي تربطه علاقة صداقة قوية بكلب شيبرد بلجيكي، حيث لدى أحدهما أسبوع وحيد في الحياة، بينما الآخر يعيش كل يوم كأنه اليوم الأخير، ومعا ينطلقان بالقرب من المحيط الهادئ لحضور جنازة صديقهما المقرب. الفيلم من إخراج كل من ريد كارولين وتشانينغ تاتوم، وبطولة تشانينغ تاتوم، كرويانكا كيلتشر، جين أدامز، كيفين ناش، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 24 الجاري.



خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا في منطقة سياتل، تعثر فتاة تعاني من رهاب الأماكن العامة على دليل لجريمة قتل غامضة خلال عملها في مجال التكنولوجيا، وسرعان ما تجد نفسها مجبرة على مواجهة أكبر مخاوفها. الفيلم من إخراج ستيفن سودربرغ، وبطولة زوي كرافيتز، ديفين راتراي، ريتا ويلسون، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 24 الجاري.





