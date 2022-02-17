منذ ظهور سلسلة Resident Evil لأول مرة في 1996، استطاعت أن تخطف قلوب الكثيرين، وأن تحقق نجاحات كبيرة جعلتها مستمرة في الصدور حتى وقتنا هذا، ليس هذا فحسب بل حصلت على العديد من المشاريع الخاصة بهم سواء سلسلة أفلام سينمائية تحمل نفس العنوان وبعض من شخصياته، أو حتى العديد من أفلام الأنمي، وها هي تتحول هذه المرة إلى مسلسل أنمي باتت حلقاته الأربعة متوافرة بالفعل عبر شبكة Netflix، ولهذا سنذهب إيانا وإياكم في رحلة نغوص خلالها داخل أعماق مسلسل Resident Evil: Infinite Darkness لنتعرف على ما قدمته لنا شبكة Netflix بالتعاون مع استوديو Quebico وأيضا المخرج المعروف «إييتشيرو هاسومي»، وهل يرتقب هذا العمل الى مستوى سلسلة ألعاب الفيديو الناجحة؟ أم أنها تجربة أقل مما نتوقع؟ الإجابة هي: استطاع أنمي Resident Evil: Infinite Darkness أن يقدم تجربة ممتعة بالنسبة لمحبي سلسلة Resident Evil على الصعيد القصصي وجعلنا نتعمق بشكل أكبر حول ما حدث لكل من «كلير» و«ليون» بين أحداث الجزأين الرابع والخامس من السلسلة، ولكن مع جرعة أكشن أقل ورسومات متواضعة ومتذبذبة ببعض أركان العمل، ولكن يحسب لشبكة Netflix أن المسلسل يمكن استيعابه للوافدين الجدد الذين سيجدونه مقبولا بالنسبة لهم.