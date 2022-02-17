أعلن مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، عن إحياء حفل غنائي للعازف الشهير اريك كلابتون، وذلك السبت المقبل بعد أن تم الإعلان عن عودة موسم الحفلات من جديد لعام 2022.



يذكر ان العازف إريك كلابتون انضم لفرقته الأولى في عام 1963، حيث نال شهرته كعازف ماهر قبل إصدار ألبومه الأول في عام 1970. بدأ كلابتون بالتجول من السبعينيات وحاز على أول جائزة غرامي له في عام 1972. تواصلت جولة الفنان حتى الثمانينيات، حيث ازدادت شعبيته في عالم الموسيقى. أصدر إريك كلابتون ألبومه الأخير في نوفمبر 2021، والجدير بالذكر أنه يعتبر أحد أكثر عازفي الجيتار أهمية، وصنفته مجلة «رولينج ستون» في المرتبة الرابعة في قائمة «أعظم 100 عازف غيتار في التاريخ».