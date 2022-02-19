قرار السماح لغير المحصنين والمحصنين من المواطنين والوافدين بالدخول اليوم إلى المجمعات الكبرى لم ينص علي أي شروط

دخول القادمين من المواطنين والوافدين غير المحصنين وغير مستكملي التحصين إلى الكويت بضوابط موحدة من مجلس الوزراء

مريم بندق

بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وحضور رسمي وشعبي يجسد معاني التلاحم والوحدة الوطنية تم عصر أمس رفع راية البلاد خفاقة في ساحة العلم بمركز جابر الثقافي بمشاركة الفرق الوطنية التي تطلق الأناشيد والاهازيج الوطنية إيذانا ببدء احتفالات العيد الوطني ويوم التحرير .

هذا، و كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" عن أن مجلس الوزراء سيعتمد بيع الإجازات في جلسته الاعتيادية الاثنين المقبل و التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بعد أن تم انجاز التعديلات علي مرسوم قانون الخدمة المدنية التزما بتعهد الحكومة في جلسة 8 فبراير باصدار التعديلات علي مرسوم قانون الخدمة المدنية خلال شهر .

و عددت المصادر الضوابط مثل اشتراط عدد سنوات خدمة معينة ، وعدم الموافقة على بيع كامل رصيد الإجازات إلى جانب تحديد عدد مرات بيع الإجازات و التي يسمح لكل موظف بها.

و قالت مصادر اخري في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن قرارات مجلس الوزراء بالسماح لغير المحصنين والمحصنين من المواطنين والوافدين بالدخول اليوم إلى المجمعات التجارية الكبرى ومنها الأفنيوز والبوليفارد وسيتي سنتر لم تنص على أي اشتراطات مثل ارتداء الكمام.

وأوضحت انه من الأحوط التوضيح هل سيتم الزام المواطنين والوافدين بالاشتراطات الصحية مثل ارتداء الكمام خصوصا مع قرب تطبيق غرامة الـ 50 ديناراً عن كل مخالفة لإجراءات مجلس الوزراء ووزارة الصحة حول الوقاية من "كورونا ".

و علمت " الأنباء " انه اعتبارا من اليوم تبدأ الجهات المختصة إيداع الرواتب في الحسابات الشخصية للموظفين في الجهات والمؤسسات والجهات الحكومية على أن يتم الإيداع على التوالي لجميع الجهات ، على ان يتم استكمالها قبل العطلة .

وتقرر السماح للمواطنين والوافدين غير المحصنين وغير مستكملي التحصين بالدخول إلى الكويت وفق الضوابط الموحدة الصادرة من مجلس الوزراء و" الأنباء" تنشرها بالكامل والتي تتضمن إجراء فحص (PCR) قبل القبول على الرحلة بـ (72) ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بڤيروس كورونا، ويطبق الحجر المنزلي لمدة (7) أيام بعد الوصول مع إجراء فحص (PCR) باليوم السابع يؤكد الخلو من الڤيروس وذلك لإنهاء الحجر.