المُحصّن من تلقى 3 جرعات أو جرعتين خلال 9 أشهر ومن أمضى هذه المدة فيعتبر غير محصن

غير المطعم نهائياً أو بجرعة يحتاج pcr قبل صعود الطائرة ويخضع للحجر المنزلي عند عودته

لا اشتراطات صحية على المغادرين من مواطنين ومقيمين ويجب عليهم التأكد من إجراءات بلد الوصول

تطبيق «شلونك» سيتابع غير المُحصّنين فقط والحجر 7 أيام أو إجراء pcr لمن مضى على جرعتيه 9 أشهر



دارين العلي



تبدأ الكويت اليوم العمل بالاجراءات الصحية الجديدة الخاصة بالمغادرة والعودة الى مطار الكويت الدولي وفق اجراءات مخففة على المواطنين والمقيمين تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء الاخيرة.

ومن ابرز الاجراءات التي سيتم اتباعها إلغاء الحجر وفحص الـ pcr قبل وبعد الوصول الى البلاد على جميع المحصنين سواء المواطنون او المقيمون الذين يستطيعون الدخول الى البلاد بالإجراءات السابقة لما قبل الجائحة.



هذا ما اكده لـ «الأنباء» مراقب المطار مشعل العتيبي الذي لفت الى ان الاجراءات الصحية الخاصة بالدخول الى البلاد تسري على الجميع من مواطنين ومقيمين وتختلف بين المحصن بـ 3 جرعات الذي لا يحتاج لأي فحص pcr سواء قبل العودة او عند عودته، وكذلك المتلقي لجرعتين ولم يمض عليه 9 اشهر، اما من مضى عليه الاشهر التسعة فهو غير مكتمل التحصين ولا يحتاج الى الفحص قبل الصعود الى الطائرة ولكنه يخضع للحجر المنزلي الذي يمكن إنهاؤه في حال اجرى فحص الـ pcr وكانت النتيجة سلبية.



وأوضح ان غير المحصن وهو الذي لم يتلق أي جرعة او تلقى جرعة واحدة فقط فعليه اجراء الفحص خلال 72 ساعة من الصعود الى الطائرة متجها الى البلاد، كما عليه الخضوع لحجر منزلي إلزامي وفقا للمدة المقررة من مجلس الوزراء وذلك من خلال متابعته عبر تطبيق شلونك.



وأكد العتيبي عدم وجود أي اشتراطات صحية على المغادرين سوى التأكد من اجراءات الدول المغادرين اليها، مناشدا جميع المسافرين من مواطنين ومقيمين الاستفسار من شركات الطيران عن اجراءات الجهات التي ستتم المغادرة اليها لانها تختلف من دولة الى أخرى ولكي لا يتعرض المغادر الى مشاكل عند وصوله الى الدولة المقصودة.



وعن إعادة جدولة حركة الطيران وطلبات الرحلات الجديدة، لفت العتيبي الى ان التنسيق يتم مع ادارة النقل الجوي لعمل جدولة للرحلات المتوقع ان ترتفع خلال المرحلة المقبلة.



واشار الى انه تم ابلاغ التعميم لجميع الشركات باتباع الاجراءات الجديدة منذ تاريخ اليوم، لافتا الى ان الادارة العامة للطيران وضعت خطة متكاملة للعمل وفق هذه الاجراءات، مؤكدا ان الجهات العاملة في المطار والاجهزة التابعة على اتم الاستعداد للبدء بالعمل وفق التوجيهات الجديدة.