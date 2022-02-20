صباح الخالد: الكويت تدخل مرحلة جديدة تدفعنا لمزيد من العمل لتحقيق الأهداف التنموية

تضحيات شهداء الكويت الأبرار كان لها الأثر الكبير في الحفاظ على استقرار وسيادة الوطن

مركز الشيخ جابر الثقافي يعكس صورة البلاد المميزة حضارياً وثقافياً ونعتز بحضور هذا الحفل

وزير الإعلام: الاحتفالات الوطنية هذا العام تأتي بطابع خاص يعكس اهتمام القيادة السياسية



بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أقيم أمس العرض الحي الأول للفنون التراثية تحت عنوان «دار الجمايل» في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



حضر الحفل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ووزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بالدولة.



واشتمل الحفل الذي يعتبر باكورة فعاليات مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي للاحتفال بالأعياد الوطنية على فقرات موسيقية وطنية وعروض حية متنوعة لألوان من الفنون الشعبية إضافة الى عرض مواد فلمية عن التراث الكويتي.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي بعد الحفل عن تهنئته لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنيا دوام التقدم والازدهار للكويت وشعبها الوفي.



وقال سموه إن البلاد وهي تحتفل بالذكرى السنوية الـ61 للاستقلال والذكرى الـ31 للتحرير تدخل مرحلة جديدة تدفعنا لمزيد من العمل لتحقيق أهدافها التنموية واستكمال مسيرتها الرائدة بالعطاء والبناء.



وأكد سموه اعتزازه بحضور هذا الحفل الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي يعكس صورة البلاد المميزة حضاريا وثقافيا، مشيرا إلى حرص مختلف الأجهزة والجهات الحكومية المعنية لإخراج فعاليات الأعياد الوطنية بصورة تليق بمكانة البلاد الثقافية والفنية.



واستذكر سموه بكل التقدير التضحيات التي قدمها شهداء الكويت الأبرار، داعيا المولى أن يشملهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته جزاء ما قدموه لأهلهم ووطنهم من تضحيات كان لها الأثر الكبير في الحفاظ على استقرار وسيادة الوطن.



من جهته، قال وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين إن الاحتفالات الوطنية هذا العام تأتي بطابع خاص يعكس الاهتمام من قبل القيادة السياسية والحكومة بخلق أجواء من البهجة والفرح والترفيه في الكويت للموطنين والمقيمين.



جاء ذلك في تصريح الوزير روح الدين لـ «كونا» أمس عقب الزيارة لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مرافقا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بالأعياد الوطنية ورفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات التي تأتي بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا والإغلاقات التي صاحبتها.



وتنطلق الاحتفالات برعاية وزير الإعلام والثقافة مدشنا هذا العام صورة فريدة من تمثيل التراث الكويتي عبر إشراك العديد من الفرق الشعبية بمختلف أنواعها في الاحتفالات الوطنية لرسم صورة كبيرة عن التراث الكويتي في مشهد يعد الأول في تاريخ الكويت.



واجتمعت تلك الفرق أمس في ساحة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لأول مرة في تشكيل يعيد إلى الأذهان احتفالات الكويت في عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر، طيب الله ثراه، وقدمت عرضا تراثيا لفن العرضة حمل عنوان «دار الجمايل».



وتأتي هذه الزيارة لهذا الصرح الفني الكبير لمتابعة أدق التفاصيل مع القائمين على الأنشطة والفعاليات التي اتسمت بالتنوع.



في سياق متصل، شكل الوزير د.روح الدين لجنة للاستعداد للاحتفالات الوطنية للعام المقبل، حيث تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لرسم ملامح الاحتفالات الوطني المقبلة على أكمل وجه وتفادي أي عراقيل أو مشكلات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.



مبنى محافظة حولي يكتسي بألوان علم الكويت احتفالاً بالأعياد الوطنية



اكتسى مبنى محافظة حولي بزينة الأعياد الوطنية والتي تصادف 25 و26 من فبراير.



وتعكس هذه الزينة مشاعر الحب والوفاء من قبل المواطنين والمقيمين لهذا الوطن العزيز، وتزين مبنى المحافظة بألوان علم الكويت وصور صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.