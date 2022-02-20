أسامة أبوالسعود



أعلن المنسق العام لمسابقة التصوير الفوتوغرافي 2022 م. محمد عوض أن المسابقة تحظى بإقبال كبير من المشاركين للمشاركة بأعمالهم الابداعية في مجال التصوير الفوتوغرافي.



ولفت عوض في تصريحات لـ «الأنباء» إلى أن رعاية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله تعطي زخما كبيرا للمسابقة، مثمنا جهوده في رعاية ودعم الطاقات الشبابية والمواهب المتميزة لدى الشباب الكويتي والمقيمين على ارض الكويت الغالية.



وأعلن عوض أن المسابقة مفتوحة أمام جميع الهواة والمحترفين ومصوري الصحف، داعيا الجميع الى سرعة المشاركة قبل إغلاق باب المشاركة يوم أول مارس المقبل.



ولفت إلى ان المسابقة تحظى بجوائز قيمة في فروعها الأربعة والتي تفوق 5000 دينار اي ما يفوق 15000 دولار أميركي، مؤكدا أن وجود لجنة تحكيمية من 5 محكمين كويتيين فازوا بجوائز عالمية في التصوير الفوتوغرافي.



واستعرض عوض تفاصيل المسابقة في عامها الرابع وشروط الاشتراك والجوائز التي تفوق قيمتها 5000 دينار كويتي في 4 فروع وهي:



1 ـ التصوير المعماري في الكويت.



2 ـ التصوير المفتوح الملون.



3 ـ التصوير المفتوح «أبيض وأسود».



4 ـ التصوير الجوي «الدرونز».



وأعلن عوض ان الجائزة الأولى في كل فرع تبلغ قيمتها 600 دينار كويتي بينما تبلغ الجائزة الثانية في كل فرع 300 دينار كويتي والثالثة 150 دينارا مشتريات من شركة فالكون ستور، والرابعة 100 دينار مشتريات من شركة AAB world، بينما المركزان الخامس والسادس شهادات تقدير في كل فروع المسابقة.



واعلن ان الاشتراك سيكون عبر رفع الصور بدقة من 2-8 ميجابيكسل عبر موقع جمعية المهندسين الكويتية الالكتروني www. Kse.org.kw.



وتابع عوض: «طموحنا كبير لأن تتوسع المسابقة خلال الأعوام القليلة القادمة لتشمل مشاركة إخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة ان كثيرا منهم يعشقون الكويت ولهم الكثير من الذكريات الجميلة التي يحتفظون بها في ذاكرتهم عن جمال الكويت ولهم إبداعاتهم التصويرية في مختلف دول العالم كذلك».