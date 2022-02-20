أكدت جنان بهزاد عضو مجلس الإدارة ومديرة البرامج والأنشطة بالجمعية الكويتية لحماية البيئة أن «البرنامج التدريبي البيئي العربي الثاني» أطلق فعالياته بالدورة الأولى «إدارة المناطق الساحلية» افتراضيا ويشارك به 286 من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والجامعات والمعاهد والمراكز العلمية والبحثية والمجاميع التطوعية من 18 دولة عربية، موضحة أن البرنامج ينظمه مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية خلال الفترة من 14 الجاري حتى 14 مارس المقبل بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمناسبة الأعياد الوطنية.



وذكرت بهزاد أن الدورة الأولى بعنوان «إدارة المناطق الساحلية» التي قدمها أ.د.عمرو السماك أستاذ الجيولوجيا البحرية والمدير التنفيذي لشركة وارة للاستشارات البيئية بينت كيف يرتبط مستقبل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ارتباطا وثيقا بالاتجاهات المستقبلية للتنمية العالمية»، مشيرة إلى أن من السيناريوهات التي طرحها التدريب هو التركيز على خدمات النظام البيئي وتأثيرات النظم البيئية على رفاهية الإنسان والمشكلات التي تواجه مستقبل البحار مثل التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تأثيرات على البيئة البحرية ووسائل التكيف معها، مضيفة: «عرض الدكتور سيناريوهات لمشاريع رائدة في الإدارة المتكاملة للسواحل مثل دولة قطر»، مؤكدة «مع زيادة استخدامات المحيطات وكثافة النشاط البشري كاستغلال الأراضي الساحلية والنشاط التجاري ووسائل النقل البحرية يجب استدراك أهمية حماية المحيطات من خلال القضاء على التلوث والصيد الجائر والبدء على الفور في إدارة وحماية جميع أشكال الحياة البحرية في جميع أنحاء العالم».



ولفتت الى أن «البرنامج يتضمن نحو 60 ساعة تدريب مكثفة فضلا عن ورش عمل تطبيقية وجلسات حوارية وتناول قضايا بيئية وتداول المقترحات بالحلول، كما أنه يشتمل أيضا على دورات «إدارة المناطق المحمية» ويقدمها د.ناصر الدين أسد، و«تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البيئة» ويقدمها نواف المويل، ودورة «المعرفة والتحديات بتغيرات المناخ» وتقدمها جنان بهزاد.