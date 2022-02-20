أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارا بتشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية:



٭ رقية سلمان الردهان، مدير إدارة المكتب الفني - نائب الرئيس.



٭ علي عويد رخيص، جمعية المحاسبين والمراجعين - عضوا.



٭ طلال يوسف المزيني، جمعية المحاسبين والمراجعين - عضوا.



٭ ممثل عن القطاع القانوني - عضوا.



٭ وليد فاضل العلي - أمين السر.



وتختص اللجنة بما يلي: النظر في طلبات القيد من أصحاب الشأن في سجل مراقبي الحسابات باعتبارها (لجنة القيد) طبقا للمادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 103 لسنة 2019م بشأن مزاولة مراقبي الحسابات.