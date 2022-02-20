حقق الفريق المكون من المتسابق محمد تركي جمعة ومساعده سالم الهاجري، كأس المركز الأول لفئة قوارب البروكلاس، والفريق المكون من المتسابقين الدوليين بدر الدوسري ومساعده عادل الشريدة كأس المركز الأول في فئة قوارب النزهة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من بطولة الكويت للقوارب السريعة (قوارب النزهة والبروكلاس) التي تنظمها لجنة القوارب السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي، تحت منظومة الاتحاد العالمي وبدعم كامل من الهيئة العامة للرياضة.



وقد أقيمت الجولة في الواجهة البحرية لـ (المارينا ويفز) بإشراف رئيس اللجنة علي الشمالي وحضرها أمين السر العام في النادي البحري خالد الفودري، وجمهور من محبي سباقات القوارب السريعة، وأسفرت باقي النتائج عن تحقيق الفريق المكون من خالد فاضل كرم ومساعده سالم العازمي المركز الثاني في فئة البروكلاس، وجاء ثالثا الفريق المكون من بدر الدوسري ومحمد العيسائي، فيما حقق الفريق المكون من خالد فاضل كرم ومساعده عايض العازمي المركز الثاني في فئة النزهة وجاء ثالثا الفريق المكون من عبدالعزيز خالد السليمان ومحمد يوسف القبندي.



وقام الفودري والشمالي بتوزيع الكؤوس على الفائزين بمشاركة عدد من أعضاء اللجنتين التنظيمية والفنية، فيما أشار الشمالي إلى أن الجولة الرابعة والختامية ستقام 18 مارس.