عبدالعزيز جاسم



يبدو أن المشاكل الإدارية الأخيرة في كاظمة قد ألقت بظلالها بشكل كبير على الأداء الفني للاعبين والقراءة الصحيحة للمدرب الصربي داركو نيستروفيتش، وخير دليل أن الجولتين الماضيتين أمام الفحيحيل واليرموك لم يتعادل فيهما البرتقالي فقط، بل لم يسجل أي هدف بعد ما كان يعتبر من أقوى الفرق هجوميا، كما أن الفريق خسر 4 نقاط من أصل 6 في مباراتين من المفترض أن تكونا في «الجيب».



ومن الواضح أن الضغط الكبير على المدرب داركو سيكون له تأثير سلبي أكثر، وقد تتم إقالته خلال الأيام المقبلة ليس لأنه لم يكن جيدا بل لأن الظروف التي لم يوفرها الجهاز الإداري بشكل جيد هي التي جعلته يظهر بهذا الشكل، لذلك على الجهاز الإداري وبتدخل سريع من مجلس الإدارة إما نفي الشائعات برحيله من خلال تجديد الثقة به وتوفير الأجواء المناسبة له للعمل وإما التخلي عنه بأسرع وقت والتعاقد مع مدرب جديد، على الرغم من أن المدرب لا يستحق الخيار الثاني، واستغلال فترة توقف الدوري لعدم مشاركة البرتقالي في بطولة كأس ولي العهد والتي خرج منها من الدور التمهيدي.



كما أن العديد من المصادر ذكرت أن النادي بصدد التعاقد مع المدرب السابق لكاظمة الصربي زيلكو ماركوف.