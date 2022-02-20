هادي العنزي



تقام مساء اليوم ثلاث مواجهات في الجولة الثالثة للدوري الممتاز لكرة السلة، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، حيث يصطدم القرين السادس (14 نقطة)، مع كاظمة صاحب المركز الثاني (23 نقطة) في الـ 4:30 مساء اليوم، ويتبعها في الـ 6:30 مساء مواجهة صعبة على الجهراء (18 نقطة) عندما يلتقي الكويت متصدر الترتيب (23 نقطة)، بفارق التسجيل عن الكويت، وفي آخر مواجهات الجولة الثالثة يلتقي برقان الخامس (14 نقطة) مع القادسية الرابع (16 نقطة) في الـ 8:30 مساء، في مباراة متكافئة.



ويأمل القرين تسجيل مفاجأة جديدة بعد تغلبه على الجهراء في الجولة الماضية (99-71)، ولكن هذه المرة أمام وصيف الترتيب كاظمة، ولكن الظروف قد لا تكون مواتية، في ظل ما يمتلكه خصمه من جودة فنية في عدد كبير من لاعبيه، بالإضافة إلى الحالة الجيدة التي يعيشها «البرتقالي»، بعكس الجهراء الذي يشهد تراجعا ملحوظا، ويتوقع أن يتلقى الخسارة الثانية تواليا عند مواجهة الكويت المتصدر اليوم.



وفي ثالث مباريات الجولة الثالثة من القسم الثالث، يأمل برقان هو الآخر، بقيادة مدربه طلال القلاف زيادة متاعب «الأصفر» الذي خسر من كاظمة (95-77) الأربعاء الماضي، معتمدا على نواف الظفيري، وسعد الرفاعي، وعبدالله سالمين، ومحمد عباس، والمحترف الصربي سلافين كيبكوفيتش.